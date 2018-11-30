كتب ياسر ابراهيم - الجمعة 30 نوفنبر 2018 05:16 صباحاً - اتحاد منتجي الدواجن يزف بشرى سارة للمصريين عن أسعارها

كتبت : انجي بيومي

زف الدكتور محمد الشافعي، نائب رئيس الاتحاد العام لمنتجي الدواجن، بشرى سارة عن أسعار الدواجن، مؤكدًا أن الأسعار ستنخفض بالتزامن مع صيام الأخوة الأقباط.

وأضاف الشافعي، أن هناك 19 مجزرا للدواجن على أتم استعداد تغطية احتياجات وزارة التموين على أن يتم طرحها للبيع بأسعار التكلفة، منوهًا أنه سيتم البدء في توريد نحو 4100 طن دواجن لصالح وزارة التموين.