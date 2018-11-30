كتب ياسر ابراهيم - الجمعة 30 نوفنبر 2018 05:16 صباحاً - تعرف على سبب وفاة عروسين في الصباحية

كتبت : انجي بيومي

عثر الأهالي على جثتي عروسين في الصباحية في مشهد مأساوي أليم بمنطقة حلوان بعد حفل الزفاف بيوم واحد، وعلى الفور تم الدفع برجال المباحث لكشف ملابسات الواقعة.

وبانتقال الأجهزة الأمنية إلى مكان الواقعة، وبالفحص تبين أن العروسين توفوا داخل غرفة النوم، وإنهما أصيبا بحالة قئ شديدة قبل الوفاة، نتيجة تعرضهما لنزلة معوية حادة يوم الزفاف، وبسؤال الأهلية أكدوا إصابتهما ليلة الزفاف وأنه تم نقلهم إلى مستشفى وتم إجراء الإسعافات الأولية لهم وعادوا إلى منزلهم.

وأكد والد المتوفى في التحقيقات، أنه قام بدعوتهم للغداء خارج المنزل في اليوم التالي وبعد إعادتهم إلى المنزل، مر عليهم في المساء و طرق عليهم الباب عدة مرات للاطمئنان عليهم فلم ستجيب له أحد، وتابع قمت بمساعدة الجيران بكسر باب الشقة، و عثرنا عليهما متوفيين على السرير واتضح إنهما أصيبا بحالة قئ شديدة قبيل الوفاة، وتم تحرير محضر بالواقعة، وإحالته إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيق.

وبعد يوم من الواقعة، نجحت التحريات الأولية، أن يكون سبب وفاة عروسين “يوم الصباحية” داخل شقتهما بحلوان، هو تعرضهما لتسمم بعد تناولهما إحدى الوجبات سويًا، وكشفت الأجهزة الأمنية، أن العروسين توفيا داخل غرفة النوم، وأصيبا بحالة قيء شديدة قبل الوفاة، نتيجة تعرضهما لنزلة معوية حادة يوم الزفاف.

كما أكد والد المتوفي في التحقيقات، أنه قام بدعوتهما للغداء خارج المنزل في اليوم التالي وبعد إعادتهما إلى المنزل، مر عليهم في المساء وطرق الباب عدة مرات للاطمئنان عليهما، فلم يجيب أحد.