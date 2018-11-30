بالصور| "Valentino" تطلق مجموعتها الجديدة لخريف 2019

أطلقت دار الأزياء العالمية "Valentino"، مجموعتها لخريف 2019، التي تميزت بإطلالات مختلفة ومتنوعة، سيطرا عليها اللونين الأسود والأحمر.

وتميزت الموديلات بخامات الدانتيل، والتُل، والخامات الشيفون، كما ظهرت العديد من التصاميم، بموديل "الكشكشة" و"الكرانيش".

وإليكِ عدة نماذج من المجموعة الجديدة، تعرفي عليهم:

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