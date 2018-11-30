كتب ياسر ابراهيم - الجمعة 30 نوفنبر 2018 04:07 صباحاً - وزير الإنتاج الحربي : معرض إيديكس يؤكد عودة مصر لمكانتها الطبيعية

كتبت : انجي بيومي

قال اللواء محمد العصار، وزير الدولة للإنتاج الحربي، إن معرض "إيديكس 2018" حدث كبير، ويضع مصر على خريطة الصناعات الدفاعية على مستوى العالم.

وأشار "العصار"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "يحدث في مصر" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، مساء الخميس، إلى أن عقد المعرض يؤكد على أن مصر عادت لمكانتها الطبيعية، ويثبت أن مصر لديها صناعة دفاعية هامة، مضيفًا أن مصر تستحق أن تكون في موقع الريادة العربية.

ولفت إلى أن المعرض محفل كبير يشارك فيه 373 شركة من 41 دولة، موضحًا أن على هامش المعرض سيعقد لقاءات هامة يتم فيها تبادل خبرات، وعقد صفقات، ومذكرات تفاهم.