كتب ياسر ابراهيم - الجمعة 30 نوفنبر 2018 04:07 صباحاً - هبوط اضطراري لطائرة ميركل بإحدى المطارات الألمانية

كتبت : انجي بيومي

اضطرت طائرة المستشارة الألمانية، أنجيلا ميركل، للهبوط اضطراريا في إحدى المطارات الألمانية، مساء الخميس، وهي في طريقها إلى الأرجنتين للمشاركة في قمة مجموعة الـ20.

وتنطلق في العاشرة من صباح غد الجمعة قمة مجموعة العشرين الثانية عشرة والتي تعقد للمرة الأولى في قارة أمريكا الجنوبية في العاصمة الأرجنتينية، بوينس آيرس وسط حضور كبار قادة وزعماء العالم، والذين يقودون الدول صاحبة الاقتصاد الأقوى في العالم.

وسيجتمع قادة دول العالم الكبرى، ومن بينهم، ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي، والمستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، والرئيس الأميركي دونالد ترامب، والرئيس الصيني شي جين بينغ، بالإضافة إلى الرئيس المضيف ماوريسيو ماكري ورئيس البنك الدولي لبحث مستقبل التعاون الاقتصادي في العالم.