- 1/5
- 2/5
- 3/5
- 4/5
- 5/5
أثارت الفنانة رانيا يوسف الجدل بسبب ظهورها بفستان جريء في حفل ختام الدورة الـ40 من مهرجان القاهرة السينمائي الدولي.
واحتلت رانيا يوسف قائمة الأكثر انتشارًا "التريند" على موقع التدوينات القصيرة "تويتر" وهاجم المئات رانيا يوسف بسبب إطلالتها غير الموفقة.
وسخر عدد من رواد "تويتر"، إذ قال حساب باسم أحمد "الفستان باختصار عبارة عن مايوه وشبكة للحماية من الناموس" بينما قال حساب آخر يدعى سامي أن رانيا يوسف "نسيت تلبس".
وشرح آخر ما حدث ساخرًا: "الحكاية أنها كانت مستعجلة فطلعت من البحر على المهرجان على طول حتى هتلاقوا إن في شبكة صيد اتعلقت فيها وما لحقتش تشيلها".
وفي تدوينة أخرى لأحد رواد "تويتر" لشخص يدعى محمد: "فستانها عاوز فستان تاني".
شكرا لقرائتكم خبر عن "نسيت تلبس".. رانيا يوسف تثير الجدل بعد إطلالتها الجريئة بـ"القاهرة السينمائي" على الخليج 365 ونحيطكم علما بان محتوي الموضوع تم كتابته بواسطة هن وربما تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي من الرابط التالي هن ونحن غير مسؤولين عن محتوى هذا الخبر مع اطيب التمنيات بيوم سعيد .