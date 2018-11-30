"نسيت تلبس".. رانيا يوسف تثير الجدل بعد إطلالتها الجريئة بـ"القاهرة السينمائي"

أثارت الفنانة رانيا يوسف الجدل بسبب ظهورها بفستان جريء في حفل ختام الدورة الـ40 من مهرجان القاهرة السينمائي الدولي.

واحتلت رانيا يوسف قائمة الأكثر انتشارًا "التريند" على موقع التدوينات القصيرة "تويتر" وهاجم المئات رانيا يوسف بسبب إطلالتها غير الموفقة.

وسخر عدد من رواد "تويتر"، إذ قال حساب باسم أحمد "الفستان باختصار عبارة عن مايوه وشبكة للحماية من الناموس" بينما قال حساب آخر يدعى سامي أن رانيا يوسف "نسيت تلبس".

وشرح آخر ما حدث ساخرًا: "الحكاية أنها كانت مستعجلة فطلعت من البحر على المهرجان على طول حتى هتلاقوا إن في شبكة صيد اتعلقت فيها وما لحقتش تشيلها".

وفي تدوينة أخرى لأحد رواد "تويتر" لشخص يدعى محمد: "فستانها عاوز فستان تاني".

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