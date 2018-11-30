كتب ياسر ابراهيم - الجمعة 30 نوفنبر 2018 02:52 صباحاً - جدول مباريات اليوم الجمعة 30-11-2018.. القنوات الناقلة والمُعلقين

مباريات اليوم

ننشر مواعيد مباريات الجمعة 30 نوفمبر 2018، والقنوات الناقلة والمعلقين.

صدام الزمالك والاتحاد يقام على استاد بتروسبورت في تمام السابعة مساء، مباراة تنقلها أبو ظبي الرياضية 2، ويعلق عليها عصام عبده.

وفي نفس الدور، يحل الهلال السعودي ضيفا على النفط العراقي، بتمام الرابعة عصرا، ويعلق عليها عامر عبد الله وحازم عبد السلام.

وفي الدوري السعودي، يقود عبد الله السعيد ومحمد عبد الشافي فريقهما أهلي جدة في مواجهة الفيحاء، بالخامسة والنصف مساء. تُنقل عبر السعودية الرياضية.

كما تعود عجلة الدوريات الأوروبية للدوران بعد أسبوع حافل بالمباريات الأوروبية، سواء في دوري أبطال أوروبا، أو الدوري الأوروبي. ويقص غدا شريط جولة جديدة في الدوريات الخمس الكبرى.

وسيشهد اليوم الجمعة بعض المباريات الجيدة، في الدوري الإنجليزي، الإسباني، الفرنسي، والألماني…

جدول مواعيد أهم مباريات اليوم الجمعة بتوقيت القاهرة..

البطولة العربية

نفط الوسط - الهلال السعودي الساعة 16:00

الزمالك - الاتحاد السكندري الساعة 19:00

الدوري الإسباني:

رايو فاليكانو ـ إيبار.. على الساعة 22:00 (بي إن سبورت 3)

الدوري الإنجليزي:

كارديف سيتي ـ وولفرهامبتون..على الساعة 22:00

الدوري الألماني:

فورتونا دوسلدورف ـ ماينز 05.. على الساعة 21:30

الدوري الفرنسي:

سانت إيتيان ـ نانت.. على الساعة 21:45

الدوري السعودي

التعاون ـ الفتح.. على الساعة 14:15

القادسية ـ الفيصلي.. على الساعة 16:25

الأهلي ـ الفيحاء.. على الساعة 17:30

دوري الخليج العربي الاماراتي:

الفجيرة ـ الظفرة.. على الساعة 14:40

الجزيرة ـ الإمارات.. على الساعة 14:50

شباب الأهلي دبي ـ النصر.. على الساعة 17:30

دوري نجوم قطر:

الأهلي ـ أم صلال.. على الساعة 15:00

السيلية ـ قطر.. على الساعة 17:30