كتب ياسر ابراهيم - الجمعة 30 نوفنبر 2018 02:52 صباحاً - بالفيديو.. علي غزال يكشف كواليس انتقاله للنادي الأهلي

علي غزال

كشف علي غزال لاعب منتخب مصر ونادي فانكوفر وايتكابس الكندي السابق، عن تفاوض الأهلي مع وكيله لضمه خلال فترة الانتقالات المقبلة.

وكان سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالنادي الأهلي قد أعلن عن اقتراب النادي من حسم العديد من الصفقات المميزة خلال الأيام القليلة المقبلة.

وقال علي غزال خلال استضافته ببرنامج "اللعيب" المذاع على قناة "ام بي سي مصر": "لم أوقع للنادي الأهلي، ولا يوجد اتصالات معي شخصيا، ولكن هنالك مفاوضات مع وكيلي ولا أعلم أين وصلت في الوقت الحالي".

وأضاف: "المفاوضات كانت بين مسئولي الأهلي ووكيلي، وشيء كبير أن يرتبط اسم أي لاعب بالنادي الأهلي".

وواصل لاعب منتخب مصر: "أمتلك عروضًا خارجية عديدة والأهلي هو العرض الوحيد في مصر".

وأردف: "سأختار الأنسب لي والأفضل فنيا وماديا خصوصا أنني أصبحت لاعبا حرا في الوقت الحالي".

واختتم: "لو هناك عرض من الزمالك سأوافق عليه لأنه نادٍ كبير، وأخر قيمة تسويقية لي حينما انتقلت من البرتغال للصين كانت مقابل مليون ونصف يورو".