كتب ياسر ابراهيم - الجمعة 30 نوفنبر 2018 02:52 صباحاً - موعد مباراة الزمالك والإتحاد السكندري في البطولة العربية

الزمالك والإتحاد

يواجه الزمالك نظيره الاتحاد السكندرى مساء اليوم الجمعة، على استاد بتروسبورت، ضمن مواجهات دور الـ16 من كأس زايد للأندية الابطال.

وأنتهت نتيجة الذهاب بين الفريقين بفوز الزمالك على الاتحاد بهدف نظيف لكابونجو كاسونجو، في المباراة التى أقيمت بينهما على استاد الجيش ببرج العرب في الاسكندرية.

وتعد هذه المواجهة هي الثالثة بين الفريقين هذا الموسم، حيث استطاع الزمالك الانتصار على الاتحاد في اللقائين السابقين، فالاول بخماسية في افتتاح مباريات الدورى، والثاني في لقاء الذهاب بالاسكندرية.

موعد مباراة الزمالك والاتحاد السكندري

تقام مباراة الزمالك والاتحاد في تمام الساعة السابعة مساءً بتوقيت القاهرة.

القناة الناقلة لمباراة الزمالك والاتحاد

تذاع المباراة على قناة "أبو ظبي الرياضية اتش دى 5" بإعتبارها الناقل الحصري لمباريات كأس زايد للأندية الابطال.

يذكر ان مباراة الذهاب بين الزمالك والاتحاد السكندري قد أنتهت بفوز الابيض بهدف نظيف لكابونجو كاسونجو، في المواجهة التى أقيمت بينهما على استاد الجيش ببرج العرب في الاسكندرية.