كتب ياسر ابراهيم - الجمعة 30 نوفنبر 2018 02:52 صباحاً - غرامة مالية واللعب بدون جمهور لريفربليت بسبب واقعة "الحافلة"

السوبر كلاسيكو

خسائر بالجملة تعود على ريفربليت بسبب أفعال القلة من جماهيره، بعد الإعتداء على حافلة فريق بوكا جونيورز السبت الماضي.

جماهير ريفربليت قام بتحطيم زجاج حافلة بوكا جونيورز التي كانت متجهه إلى ملعب مونيمنتال من أجل مباراة الإياب لنهائي بطولة كوبا ليبارتادوريس.

المباراة تم تأجيلها، ومن ثم نقلها خارج الأرجنتين، ليخسر جماهير ريفربليت مشاهدة فريقه على ملعبه بسبب الأحداق المؤسفة التي أسفرت عن 6 إصابات بالغه للاعبي ريفربليت.

وتم الإعلان رسمياً عن إقامة المباراة يوم الأحد 9 ديسمبر على ملعب سانتياجو بيرنابيو بالعاصمة الإسبانية مدريد.

صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية، أكدت بأن إتحاد أمريكا الجنوبية لكرة القدم "كونميبول" أعلن عقوبة قاسية على ريفربليت الأرجنتيني.

العقوبة تتضمن دفع غرامة مالية قدرها 400 ألف دولار، واللعب من دون الجمهور في المباراتين القاريتيين المقبلتين للنادي على أرضه في ملعب مونمنتال.

وأقرت المحكمة التأديبية في كونيمبول، بأن لا يوجد أي مجال للموافقة او الاستماع لإلتماسات قد تُقدمها إدارة النادي الأرجنتيني.