كتب ياسر ابراهيم - الجمعة 30 نوفنبر 2018 02:52 صباحاً - ليونيل سكالوني مدرباً للأرجنتين حتى كوبا أمريكا
ليونيل سكالوني
أعلن الاتحاد الأرجنتيني لكرة القدم، عن تعيين المدير الفني ليونيل سكالوني تولي تدريب التانجو، بشكل دائم، حتى نهاية بطولة كوبا أمريكا.
سكالوني كان قد تولى تدريب المنتخب الأرجنتيني بشكل مؤقت، خلفاً لخورخي سامباولي، بعدما فشل التانجو والخروج من مونديال روسيا على يد المنتخب الفرنسي.
واستمر سكالوني في تدريب المنتخب الأرجنتيني، حتى أعلن اليوم رئيس الإتحاد كلاوديو تيبا، بأن ليونيل سيكون المدير الفني للتانجو حتى بطولة كوبا أمريكا 2019 في البرازيل.
منذ تولي سكالوني المسئولية، فاز على جواتيمالا والمكسيك والعراق ودياً، وخسر من البرازيل وتعادل مع كولومبيا، بالإضافة لضمه للمهاجم ماورو إيكاردي، الذي كان هناك جدلاً واسعاً حول إمكانية تمثيله للمنتخب الأرجنتيني.
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