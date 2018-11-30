كتب ياسر ابراهيم - الجمعة 30 نوفنبر 2018 02:52 صباحاً - الكيرفي وصل .. سما المصري بفستان فاضح بمهرجان القاهرة - صور

أثارت الاستعراضية سما المصرى جدلًا على السجادة الحمراء بمهرجان القاهرة السينمائى، المقام حاليًا في دار الأوبرا المصرية، حيث ارتدت ملابس ضيقة لفتت بها أنظار الحاضرين بالمهرجان.

وكانت سما قد أثارت جدلًا أيضًا فيحفل افتتاح القاهرة السينمائي، حيث ارتدت وقتها ملابس فرعونية من اللون الأبيض.

ويسدل الستار اليوم على الدورة الأربعين من مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، التي أقيمت في الفترة من 20 حتى 29 نوفمبر الجاري، بحفل الختام الذي يحضره عدد كبير من نجوم الفن في مصر والوطن العربي.

وتوزع خلال الحفل المقام الآن جوائز مسابقات المهرجان المختلفة، المسابقة الدولية، مسابقة الاتحاد الدولي للنقاد "الفيبريسي"، مسابقة آفاق السينما العربية، مسابقة أسبوع النقاد ومسابقة سينما الغد.

