كتب ياسر ابراهيم - الجمعة 30 نوفنبر 2018 02:52 صباحاً - صيدلي : الفياجرا النسائية فنكوش

كتبت : انجي بيومي

قال الدكتور بشوي سمير، دكتور صيدلي، إن ضعف الرغبة الجنسية لدى المرأة قد تكون سبب للمشاكل بين الزوجين، مشيرًا إلى أن الجنس يمثل احتياج كبير ومهم لأي علاقة زوجية ناجحة.

وعن الفياجرا النسائية، أشار "سمير"، خلال حواره ببرنامج "مع الدكتور توفيق تاروز" عبر فضائية "إل تي سي"، مساء الخميس، إلى أنها "فنكوش" جديد، لا يوجد شركة في العالم كله اعلنت توصلها إلى الفياجرا النسائية، مضيفًا: "الحباية الروز ستحسن الوضع 30% فقط ومش عند كل الناس".

وعن تأثير الترامادول، أوضح أنه تم ادراجه بجدول المخدرات في 2009، وغير متوفر بالصيدليات، ومتوفر فقط في المستشفيات الحكومية، ومعهد السرطان، لافتا إلى أن هناك ترامادول صيني غير معروف أعراضه الجانبية، منوهًا بأن هناك نوع بديل للترامادول موجود في السوق، متوقعًا ادراجه قريبا في جدول المخدرات.