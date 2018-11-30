انتقدت الراقصة سما المصري، إطلالة الفنانة رانيا يوسف الجريئة التي ظهرت بها خلال حفل اختتام فعاليات مهرجان القاهرة السينمائي الدولي في دورته الأربعنين.
سما قالت لـ"الوطن"، إن المحامين والإعلام لن يرحموها إن كانت هي التي ارتدت الفستان، مضيفة: "لو أنا اللي كنت لابسة الفستان اللي رانيا يوسف لبساه كان زمان اتعمل عليا حفلة في مصر كلها، والمحامين قدموا فيا بلاغات".
وتابعت أنها لن تتنازل عن "اللبس المقفول" مهما كانت الإغراءات.
وارتدت الفنانة رانيا يوسف، خلال فعاليات ختام المهرجان القاهرة السينمائي بدورته الأربعين، في دار الأوبرا المصرية، مساء الخميس، فستانًا أسود قصير أشبه بالمايوه، عليه جوبير بذات اللون.
شكرا لقرائتكم خبر عن سما المصري تنتقد فستان رانيا يوسف: "لو أنا كان أتعمل عليا حفلة" على الخليج 365 ونحيطكم علما بان محتوي الموضوع تم كتابته بواسطة هن وربما تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي من الرابط التالي هن ونحن غير مسؤولين عن محتوى هذا الخبر مع اطيب التمنيات بيوم سعيد .