سما المصري تنتقد فستان رانيا يوسف: "لو أنا كان أتعمل عليا حفلة"

انتقدت الراقصة سما المصري، إطلالة الفنانة رانيا يوسف الجريئة التي ظهرت بها خلال حفل اختتام فعاليات مهرجان القاهرة السينمائي الدولي في دورته الأربعنين.

سما قالت لـ"الوطن"، إن المحامين والإعلام لن يرحموها إن كانت هي التي ارتدت الفستان، مضيفة: "لو أنا اللي كنت لابسة الفستان اللي رانيا يوسف لبساه كان زمان اتعمل عليا حفلة في مصر كلها، والمحامين قدموا فيا بلاغات".

وتابعت أنها لن تتنازل عن "اللبس المقفول" مهما كانت الإغراءات.

وارتدت الفنانة رانيا يوسف، خلال فعاليات ختام المهرجان القاهرة السينمائي بدورته الأربعين، في دار الأوبرا المصرية، مساء الخميس، فستانًا أسود قصير أشبه بالمايوه، عليه جوبير بذات اللون.

​