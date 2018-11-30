كتب ياسر ابراهيم - الجمعة 30 نوفنبر 2018 12:21 صباحاً - سمير فرج: البحرية المصرية تحتل المركز السادس عالميًا

كتبت : شيرين عصملي

أكد اللواء سمير فرج، مدير إدارة الشئون المعنوية الأسبق، أن مصر أجرت تدريبات عسكرية مشتركة مع دول قوية مثل فرنسا وروسيا وتركيا واليونان وأمريكا.

وتابع خلال لقائه ببرنامج "نظرة"، المذاع على قناة "صدى البلد"، تقديم حمدى رزق، أن مصر أصبح لها ثقل سواء عمليا وعلميا أو في الناحية القتالية.

وأكد أن البحرية المصرية تحتل المركز السادس عالميًا، مضيفًا: سلاح البحرية المصرية كعبها عال على إسرائيل.