كتب ياسر ابراهيم - الجمعة 30 نوفنبر 2018 12:21 صباحاً - عكاشة للسيدات: "يارب تموتوا أغبية زي ما اتولدتوا أغبية"-فيديو
كتبت : شيرين عصملي
رد الإعلامي توفيق عكاشة، على اتهامه بموافقته على غلاء الأسعار، قائلًا: "أنا لا موافق ولا نيلة ولكن ده واقع وفرض علينا بسبب عدة أشياء، والستات إللي ماشية في الشوارع بتقول توفيق عكاشة حبيبنا موافق على غلو الأسعار".
وتابع "عكاشة"، خلال تقديم برنامجه "مصر اليوم"، المذاع على فضائية "الحياة" مساء الخميس، :"أنا بقول الأسباب ولو عايزة تتفرجي اتفرجي ولو عايزة تفهمي افهمي ولو مش عايزة إنشالله ما عنك فهمتي ويارب تموتي غبية زي ما اتولدتي غبية".
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