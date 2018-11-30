كتب ياسر ابراهيم - الجمعة 30 نوفنبر 2018 12:21 صباحاً - توفيق عكاشة لـ"الشعب التونسي": "متخلوش الإخوان أئمة ليكم"-فيديو

كتبت : شيرين عصملي

وجه الإعلامي توفيق عكاشة، رسالة للشعب التونسي، قائلًا: "أفيق إلى أمر ربك، أفيق إلى الحق والصواب، ولا تجعلوا من جماعة إخوان الشيطان أئمة لكم".

وتابع "عكاشة"، خلال تقديم برنامجه "مصر اليوم"، المذاع على فضائية "الحياة" مساء الخميس، : "أئمة الإخوان في النار، وفي أيام السواد، وفي أيام الخراب، وفي أيام الدمار، وهدفهم هو الاستيلاء على السلطة".

وأكد أن قطر تلعب دورًا شديدًا جدًا في تونس من خلال تمويل جماعة إخوان الشيطان لتحويل تونس إلى صورة من ليبيا والعراق وسوريا والقضاء على شعب تونس تمامًا.