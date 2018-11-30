بالصور| الأسود يسيطر على إطلالات الفنانات في ختام "القاهرة السينمائي"

سيطر اللون الأسود على إطلالات الفنانين في ختام المهرجان القاهرة السينمائي بدورته الأربعين، مساء اليوم الخميس، في دار الأوبرا المصرية.

وظهرت عدد من الفنانات مرتديات فساتين سوداء اللون، ما بين إطلالات الغريبة والمميزة، ومنهن الفنانة رانيا يوسف، والفنانة داليا البحيري، والفنانة إلهام شاهين، والفنانة دينا فؤاد.

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