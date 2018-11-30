بريطانية تذرف دما بدل الدموع

عانت امرأة بريطانية، 42 عامًا، من مرض نادر يتمثل في ظهور البثور في عينيها وفمها وأنفها ولثتها وإفراز عينيها اللدم عوضًا عن الدموع، وتساقط قطع من جلدها.

وشعرت المرأة أنها كادت تفارق الحياة بسبب هذا المرض، واكتشفت أنها تعاني من متلازمة "ستيفنز جونسون"، وغالبًا يبدأ المرض باعراض تتشابه مع الإنفلونزا، ومن اعراضه انتشار غير مبرر للألم عبر الجلد وانتشار طفح جلدي أحمر على الجلد والأغشية المخاطية في الفم والأنف والعينين.

وبعد تناولها للمضادات الحيوية لمدة ثلاثة أسابيع، بدأت الأعراض تتراجع بشكل ملحوظ، حيث اختفت معظم البثور في فم المرأة التي استعادت القدرة على تناول الطعام ثانية.

وبحسب ما ذكرته صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، ولا زالت السيدة تعاني من بعض أعراض المرض التي تتمثل في انتفاخ في العينين وجفاف شديد في الفم، إضافة إلى ضعف في الأسنان والرؤية.

وعلى الرغم من الأضرار التي لحقت بها بسبب هذه الحالة النادرة، إلا أن السيدة دانيلز مصممة على متابعة العلاج حتى تستعيد حيويتها وتشفى بشكل تام.

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