علا باشا: شخصيتي تختلف في "عطر الشام".. ولا أحب الارتكاز على الأعمال الشامية!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - كشفت الفنانة السورية علا باشا عن تحضيراتها للموسم الدرامي المقبل بأكثر من عمل.

وأوضحت الباشا على هامش تصوير دورها في مسلسل "عطر الشام4" أن الجزء الجديد يحمل تطورات على صعيد المشاعر التي تعيشها الشخصية خاصة بعد دخول سيدة أخرى إلى حياة زوجها مظهر بيك الذي يجسد دوره الفنان وائل رمضان.

وأكدت أن شخصيتها تختلف بهذا العمل، إذ تجسد دور المرأة التي تهتم بذاتها وتتمسك بقراراتها وعملها.

وبينت أنها لا تكترث كثيراً بالظهور في أعمال البيئة الشامية، ولكن ما يهمها هو التنوع والتميز في الأدوار التي تقدمها.