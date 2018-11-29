رانيا يوسف تثير الجدل بجرأة إطلالتها في مهرجان القاهرة.. والجمهور "هذا مايوه ولا فستان"!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - أشعلت الفنانة المصرية رانيا يوسف مواقع التواصل الاجتماعي، بظهورها الجريء للغاية على السجادة الحمراء في حفل اختتام مهرجان القاهرة السينمائي.

وأطلت رانيا على جمهورها بفستان عبارة عن قطعة سوداء تغطي الجسم تسمى بـ"الكاش مايوه" وهي قطعة قماش شفافة للغاية تشكف عن ساقيها وذراعيها وكأنها ترتدي زي البحر.

وتعرضت رانيا يوسف لهجوم حاد بسبب إطلالتها الجريئة ولاقت العديد من الانتقادات، اذ شن نشطاء السوشال ميديا هجوما حادا عليها، وأشاروا إلى أن إطلالتها "جريئة" أكثر من اللازم وأشبه بلباس البحر.

وعلقت إحدى الناشطات على الإطلالة قائلة: "مش مصدقة عنيا معقولة اللي بشوفو ده، للدرجة دي ما بقاش في حياء"، وأضافت أخرى: "إيه ده مايو بحر ولا فستان".

واعتادت الفنانة المصرية رانيا يوسف إثارة الجدل من وقت لآخر، بأزيائها الجريئة، أو تداول فيديوهات لها وهي ترقص بأحد الملاهي، حيث تنال دائما هجوما كبيرا بسبب هذه التصرفات.