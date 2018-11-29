كتب ياسر ابراهيم - الخميس 29 نوفنبر 2018 11:06 مساءً - شاهد..لحظة عثور مساجين على كنز عثماني فى بلغاريا

أصابت الصدمة عدد كبير من المساجين فى أحد السجون البلغاية، بعدما عثروا على كنز ضخم من العملات الفضية التي تعود إلى الإمبراطورية العثمانية.

وبحسب روسيا اليوم، اكتشف الكنز الكبير إلى جانب وعاءين مكسورين كانا يحملان العملات الفضية، في أحد السجون في مدينة بليفين البلغارية، حيث عثر السجناء على النقود تحت سطح حقل كانوا يزرعونه.

يضم الكنز 1046 قطعة نقدية من الفضة التركية العثمانية والتي تسمى "آقجة"، حيث تزن القطع النقدية معا، أكثر من 8 كلج، وقال فلاديمير نايدنوف، عالم الآثار الذي ساهم في عمليات الحفر: "إنها من أنواع مختلفة من العملات، وهي ذات قيم مختلفة، وربما تم جمعها على مدى سنوات عديدة".

ويعتقد علماء الآثار أنه ربما قد يكون هناك المزيد من العملات المخفية تحت أراضي السجن، ويأملون في إجراء المزيد من الأبحاث والتحقيقيات في ما يتعلق بهذا الأمر.

