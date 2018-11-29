كتب ياسر ابراهيم - الخميس 29 نوفنبر 2018 11:06 مساءً - عاجل.. البيت الأبيض يعلن الغاء ترامب لقاءه مع اردوغان رسميا
أعلن البيت الأبيض أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ألغى لقاءين رسميين له مع كل من رئيسي تركيا وكوريا الجنوبية رجب طيب أردوغان ومون جاي إن على هامش قمة العشرين في الأرجنتين.
وأوضحت المتحدثة باسم البيت الأبيض سارة ساندرز أن ترامب سيجري مباحثات غير رسمية مع كل من الرئيسين بدلا من اللقاءين الرسميين اللذين كانا مقررين في وقت سابق.
ولم تكشف المتحدثة عن سبب تخفيض مستوى اللقاءين بين ترامب والرئيسين التركي والكوري الجنوبي.
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