كتب ياسر ابراهيم - الخميس 29 نوفنبر 2018 11:06 مساءً - تأهل زينيت ولشبونة وكراسنودار لدور الـ32 في اليوروباليج

الدوري الأوروبي

ضمن كراسنودار الروسي، تأهله لدور الـ32 للدوري الأوروبي، بعد فوزه 2-1 على آكهيسار سبور التركي، خلال المباراة التي جمعت الفريقين بملعب كراسنودار، في خامس جولات المجموعة العاشرة من البطولة.

كان الضيف التركي هو المبادر بالتسجيل عن طريق لاعبه سيرجينيو بالدقيقة 25، إلا أن أصحاب الأرض تمكنوا من إدراك التعادل في الدقيقة 49، عبر يوري جازينسكي، وبعدها وضع زميله آري هدف الفوز لكراسنودار بالدقيقة 57.

وقفز الفريق الروسي إلى صدارة المجموعة مؤقتا بعد أن رفع رصيده إلى 12 نقطة، لكنه سينتظر نتيجة مواجهة ستاندر لييج البلجيكي وإشبيلية الإسباني في وقت لاحق الليلة.

وظل آكهيسار التركي بلا نقاط في المركز الأخير، بينما يمتلك إشبيلية 9 نقاط في الوصافة وحصد ستاندر لييج صاحب المركز الثالث 6 نقاط.

وانتزع زينيت سان بطرسبرج الروسي، تذكرة التأهل لدور الـ 32 من الدوري الأوروبي، بعد فوزه بشق الأنفس 1-0 على كوبنهاجن الدنماركي.

وسقط سلافيا براج التشيكي في فخ الهزيمة 0-2 على يد بوردو الفرنسي، ليتأجل تحديد هوية المتأهل الثاني عن المجموعة الثالثة إلى الجولة المقبلة.

وعانى زينيت، على ملعبه حتى الدقيقة 59، حين فك روبرت ماك، شيفرة دفاع الضيف الدنماركي وسجل هدف فريقه والمباراة الوحيد، ليحجز للدب الروسي، تذكرة التأهل مباشرة للأدوار الإقصائية من اليوروباليج.

أما سلافيا براج فرط بسهولة في بطاقة التأهل في هذه الجولة، بعد هزيمته أمام بوردو، بهدفين من توقيع نيكولاس دو بريفي وجول كوند.

وبهذه النتائج، يحصد زينيت ثلاث نقاط ويصبح لديه 11 نقطة يضمن بها صدارة المجموعة، وخلفه سلافيا براج الذي تجمد رصيده عند 7 نقاط، كما يأتي كوبنهاجن في المركز الثالث برصيد 5 نقاط، فيما أضاف بوردو إلى جعبته 3 نقاط ليصبح في حوزته 4 نقاط.

واكتسح فريق سبورتنج لشبونة البرتغالي مضيفه كاراباج الأذري 6-1، اليوم الخميس، في إطار مباريات الجولة 5 من دور المجموعات بالدوري الأوروبي.

سجل باس داست هدفين للفريق البرتغالي، في الدقيقتين 5 و20، وأكمل السداسية لويس ناني بالدقيقة 33، وعبد الله ديابي بالدقيقتين 65 و82، وبرونو فرناندز بالدقيقة 65.

بينما جاء هدف الشرف الوحيد لأصحاب الأرض، عن طريق عبدالله الزبير، في الدقيقة 14.

وبهذه النتيجة توقف رصيد كاراباج عند 3 نقاط يحتل بها ذيل المجموعة الخامسة، وهو نفس رصيد فورسكلا، وكلاهما ودعا البطولة، بينما تأهل آرسنال وسبورتنج لدور الـ32.

بينما تعادل أندرلخت البلجيكي سلبيا على أرضه مع ضيفه سبارتاك ترنافا، ليتقاسما نقاط المباراة بواقع نقطة واحدة لكل منهما.

كما لم تشهد مباراة فنربخشة التركي ودينامو زغرب الكرواتي، التي أقيمت على الأراضي التركية، أي هدف، ليحصل كل فريق على نقطة أيضًا.

بهذه النتائج، يزيد دينامو زغرب غلته من النقاط إلى 13 نقطة في صدارة المجموعة، ويضمن التأهل، وخلفه في الوصافة فنربخشة برصيد 8 نقاط، الذي ضمن التأهل أيضًا بفضل نقطة اليوم.