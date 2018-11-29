كتب ياسر ابراهيم - الخميس 29 نوفنبر 2018 11:06 مساءً - عاجل.. سوريا تعلن إسقاط "أهداف معادية" جنوبي دمشق







قالت وسائل إعلام سورية رسمية، إن الدفاع الجوي أسقط "أهدافا معادية" جنوبي العاصمة دمشق، مساء الخميس. ونقلت وكالة الأنباء السورية (سانا) عن مصدر عسكري، قوله إن "وسائط دفاعنا الجوي تتصدى لأهداف معادية فوق منطقة الكسوة وتسقطها". وكانت غارة إسرائيلية استهدفت في مايو مستودع أسلحة للحرس الثوري الإيراني في هذه المنطقة.

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