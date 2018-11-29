كتب ياسر ابراهيم - الخميس 29 نوفنبر 2018 11:06 مساءً - واشنطن: طهران تزعزع أمن واستقرار المنطقة

شن المبعوث الأميركي الخاص بإيران براين هوك، هجوما حادا على طهران، مشيرا إلى امتلاك الولايات المتحدة أدلة جديدة على تورطها في زعزعة الأمن والاستقرار في المنطقة.

وخلال مؤتمر صحفي، الخميس، عرض هوك هيكلا لأحد الصواريخ التي زودت بها إيران أذرعها التخريبية في المنطقة.

ووصف هوك النظام الإيراني بأنه "خارج القانون"، و"يمارس دورا خبيثا في المنطقة"، وحث طهران على التخلي عن دورها "كأكبر داعم للإرهاب في المنطقة".

وأشار المسؤول الأميركي إلى دعم طهران لعدد من الجماعات الإرهابية، منها ميليشيات الحوثي في اليمن وحركة طالبان والميليشيات الشيعية في سوريا وحزب الله اللبناني، بآلاف الصواريخ.

وتطرق هوك إلى الملف اليمني، قائلا إن "طهران أمدت الميليشيات الحوثية بصواريخ مضادة للطائرات"، وحمل إيران مسؤولية الأزمة الإنسانية في اليمن وإطالة أمد الحرب.

وأوضح أن إيران "تقف وراء الصواريخ التي يطلقها الحوثيون لاستهداف السعودية خلال السنوات القليلة الماضية".

كما أكد أن الولايات المتحدة ستواصل دعمها لجهود المبعوث الدولي إلى اليمن مارتن غريفيث، مشددا على ضرورة العمل على منع إيران من تعزيز وجودها في اليمن.

وأضاف المبعوث أن إيران تهدد الملاحة الدولية في مضيقي باب المندب وهرمز، مشددا على ضرورة زيادة الضغوط على النظام الإيراني، واعتبر أن "الأسلحة الايرانية المنتشرة في المنطقة تشكل تهديدا للقوات الأميركية".

وتحدث هوك عن "اتفاق جديد" مع إيران يتناول جميع أنشطتها التخريبية في المنطقة، لكنه أكد أن "العقوبات الأميركية ضد طهران ستستمر حتى تغير سلوكها".