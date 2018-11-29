كتب ياسر ابراهيم - الخميس 29 نوفنبر 2018 11:06 مساءً - تحالف الشرعية ينجح فى تدمير منصة في صعدة قبل إطلاق "باليستي"
قال المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف، العقيد الركن تركي المالكي، الخميس، إن "قيادة القوات المشتركة للتحالف استهدفت منصة إطلاق صاروخ باليستي في محافظة صعدة/مديرية الصفراء، حاولت من خلالها الميليشيا الحوثية الإرهابية إطلاق صاروخ باليستي باتجاه المملكة. وفي حينه تم اكتشاف منصة الإطلاق وتدميرها في وقت قياسي".
وتابع المالكي: "ادعت الميليشيا الحوثية عبر منصاتها الإعلامية المضللة استهداف موقع عسكري سعودي ووجود خسائر بالأرواح والمعدات"، مؤكداً أن "التحالف ينفي صحة ما تدعيه الميليشيا الحوثية الإرهابية والتي تحاول الزج بمقاتليها ومناصريها إلى معركة خاسرة، وبدون هذه الخدع والأكاذيب لن تستطيع إقناع من يتعاطف معها بواقعها وموقفها المهزوم عسكرياً ونفسياً".
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