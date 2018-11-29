كتب ياسر ابراهيم - الخميس 29 نوفنبر 2018 11:06 مساءً - بمشاركة النني - أرسنال يفوز بسهولة في الدوري الأوروبي

أرسنال

استطاع نادي آرسنال أن يحقق فوزًا كبيرًا على فريق فورسكلا بولتافا الأوكراني بثلاثية نظيفة، في المباراة التي أقيمت على الملعب الأولمبي بأوكرانيا، ضمن مباريات الجولة الخامسة بدور المجموعات في بطولة الدوري الأوروبي.

وجاءت أهداف آرسنال عن طريق كل من سميث روي في الدقيقة 11، وآرون رامزي في الدقيق 27، وويلوك في الدقيقة 41، ليضمن الجانرز صعوده متصدرًا لمجموعته بالدوري الأوروبي، برصيد 13 نقطة، بينما توقف رصيد فورسكلا عند 3 نقاط في المركز الثالث.

سيطر فريق فورسكلا على أول 10 دقائق في المباراة وضغط على آرسنال لإحراز هدف التقدم، وذلك بالاعتماد على العرضيات من الأطراف، وتحديدًا من الجبهة اليمنى عن طريق بيردوتا وساباي.

واستطاع آرسنال أن يمتص حماس البداية من الفريق الأوكراني، وتمكن بعد ذلك من السيطرة على المباراة بالتمريرات القصيرة والاستحواذ، والاعتماد على سرعات الثلاثي سميث روي وإنكتياه وويلكوك، بمساندة من آرون رامزي، وتأمين دفاعي من محمد النني وجندوزي.

بداية خطيرة خطورة فورسكلا بولتافا جاءت مبكرًا في الدقيقة الثالثة عن طريق ريبينوك لكولومويتس داخل منطقة الجزاء، ولكن الأخير فشل في ترويض الكرة وأطاح بها فوق مرمى بيتر تشيك، وحاول نفس اللاعب في الدقيقة السادسة التسديد من خارج منطقة الجزاء، حيث سقطت من يد تشيك، ولكنه تمكن من السيطرة عليها بعد ذلك.

أول تهديد لآرسنال جاء في الدقيقة التاسعة عن طريق إنكتياه ولكن كرته كانت بعيدة عن المرمى، ليتمكن بعدها بدقيقتين سميث روي أن يستغل فوضى داخل منطقة جزاء النادي الأوكراني قبل أن تصل الكرة له ويحولها في الشباك بنجاح.

ونفذ رامزي ضربة حرة مباشرة من خارج منطقة الجزاء فوق المرمى بالدقيقة 18، وعاد نفس اللاعب في الدقيقة 26 ليحصل على ركلة جزاء، وينفذها النجم الويلزي بنجاح في الدقيقة 27، معلنًا عن الهدف الثاني لآرسنال.

وحاول ويلوك في الدقيقة 32 أن يسدد على المرمى بعد اختراق من الجهة اليمنى، ولكن الحارس شوست أخرج الكرة إلى ركلة ركنية، وعاد ويلوك مرة أخرى ليحرز الهدف الثالث في الدقيقة 41، بعد تمريرة من محمد النني، وتمكن اللاعب الشاب من وضعها بنجاح على يسار الحارس.

وكاد كولاتش أن يقلل النتيجة لفورسكلا بولتافا في الدقيقة 45، بعد أن قطع الكرة من محمد النني، ولكنه سددها بعيدة عن مرمى تشيك.

الشوط الثاني سيطر آرسنال على بداية الشوط الثاني، واعتمد فريق فورسكلا بولتافا على الهجمات المرتدة فقط.

وكان أول تهديد في الدقيقة 53 عن طريق إنكتياه بتسديدة من داخل منطقة الجزاء، ولكن شوست أخرج الكرة إلى ركلة ركنية، ليرد دالكاو لأصحاب الأرض بتسديدة من خارج منطقة الجزاء في الدقيقة 55، ولكن الكرة تذهب فوق عارضة تشيك.

وحتى الدقيقة 65، استمرت سيطرة آرسنال، ليتمكن سميث روي من استغلال عرضية ليشتشتاينر، ليحرز الهدف الرابع، ولكن حكم المباراة قبل بإلغائه.

وفي الدقيقة 75 كان فورسكلا قريبًا من إحراز الهدف الأول عن طريق بيردوتا، ولكن تشيك تألق، لترد الكرة إلى سميث روي الذي سدد كرة ولكن أخرجها شوست بنجاح إلى ركلة ركنية.

ويعود شوس للتألق مرة أخرى في الدقيقة 74 بعد مرور رائع من ساكا في الجهة اليسرى، وتسديدة يخرجها الحارس إلى ركلة ركنية.

وعاد فورسكلا بفرصة خطيرة جديدة عن طريق ريبنوك في الدقيقة 80، الذي وصلته الكرة داخل منطقة الجزاء وسددها بقوة، ولكنها تصطدم بدفاع آرسنال.

وحتى نهاية المباراة سيطر آرسنال على المباراة وتمكن من الحفاظ على النتيجة، ليعلن تصدره بشكل رسمي للمجموعة.