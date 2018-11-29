كتب ياسر ابراهيم - الخميس 29 نوفنبر 2018 11:06 مساءً - ميلان يكتسح ديديلانجي بخماسية في الدوري الأوروبي

ميلان

حقق ميلان فوزًا كبيرًا على نظيره ديديلانجي، بخمسة أهداف مقابل هدفين، في المباراة التي أقيمت بملعب سان سيرو، بمنافسات دور المجموعات في الدوري الأوروبي.

سجل أهداف ميلان كل من باتريك كوتروني (21)، ستيلفيو كروز وتوم شنيل هدفين بالخطأ في مرماهم بالدقائق (66) و(78)، هاكان كالهانجولو (70)، فابيو بوريني (81)، بينما سجل دومينيك ستولز ودافيد توربيل أهداف ديديلانجي في الدقائق (39 و49).

وارتفع رصيد ميلان إلى 10 نقاط في المركز الثاني بالمجموعة السادسة، بينما ظل ديديلانجي بدون أي نقاط في المركز الأخير. أولى المحاولات في المباراة، جاءت بالدقيقة السادسة، بعدما استلم جونزالو هيجواين الكرة على حدود المنطقة وسدد تصويبة قوية مرت بجانب المرمى.

وأنقذ لاندري بونيفوي، حارس مرمى ديديلانجي، مرماه من هدف محقق، بعد تسديدة من خارج المنقطة عن طريق هاكان كالهانجولو، في الدقيقة 7.

وبنفس طريقة كالهانجولو، سدد هيجواين تصويبة أخرى من على حدود منطقة الجزاء على يسار الحارس، تألق بونيفوي وأبعدها عن مرماه.

وكاد ستولز، أن يسجل الهدف الثالث للضيوف في الدقيقة 51، بعد تسديدة قوية مباغتة مرت بجوار القائم الأيمن لميلان.

وعاد ميلان في الدقيقة 66 وسجل هدف التعادل، بعد كرة عرضية من الجهة اليسرى من هاكان كالهانجولو، سجلها ستيلفيو كروز بالخطأ في مرماه.

وانتفض الروسونيري، وسجل الهدف الثالث بالدقيقة 70، بعد تصويبة أرضية زاحفة على يمين الحارس، لتسكن الشباك ويتقدم ميلان بنتيجة (3-2).

وضاعف ميلان النتيجة في الدقيقة 78، بعدما سجل توم شنيل، هدفًا عن طريق الخطأ في مرماه، برأسية منحت الروسونيري التفوق بالهدف الرابع.

وتمكن فابيو بوريني، من تسجيل خامس أهداف ميلان في اللقاء، بالدقيقة 81، بعد عرضية من سوسو سددها كالهانجولو في العارضة لترتد إلى بوريني الذي يضعها في المرمى.