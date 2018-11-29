بفستانين مفتوحين.. مي وميار الغيطي تتألقان في حفل ختام القاهرة السينمائي

تألقت الشقيقتان مي وميار الغيطي، خلال حفل ختام مهرجان القاهرة السينمائي، الذي أقيم مساء اليوم الخميس، بدار الأوبرا، حيث ارتدت مي فستان سيلفر "بحمالات" مكشوف الصدر، ومكياج سموكي لامع، مع تسريحة شعر مرفوعة، كما تألقت الأخيرة بفستان "كب"، منفوش جوبير باللون العنابي ، وشعر ويفي منسدل.

وكانت منى الغيطي والدة الفنانتين، صرحت لـ"الوطن"، بأن ابنتيها ستحضران الحفل الختامي لمهرجان القاهرة السينمائي في دورته الأربعين، وستظهران بإطلالة مفاجئة للجميع، موجهتان رسالة من خلال أزيائهن للجمهور، لافتة إلى أن ميار تغيبت عن حضور افتتاح المهرجان لتواجدها في العاصمة البريطانية لندن.

وكانت "مي" أعلنت عن استئصال ورم بالثدي، بعد تعرضها لانتقادات لاذعة على إطلالتها في حفل الافتتاح، لتؤكد بعدها إنها لم تقصد الإغراء ولكنها أرادت توصيل رسالة إنسانية، مشيرة إلا أنها تتقبل جسدها رغم الندبات، وأن العملية لم تؤثر على ثقتها بنفسها.

واختتمت الدورة الـ40 من فعاليات مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، مساء اليوم الخميس، على المسرح الكبير في دار الأوبرا المصرية.

ووزعت جوائز المسابقات الأربعة وهي: المسابقة الدولية، وآفاق السينما العربية، وأسبوع النقاد، وسينما الغد، بالإضافة لجائزة أحسن فيلم عربي التي أضافها المهرجان لنسخته الجديدة، والتي تصل قيمتها إلى 15 ألف دولار أمريكي.

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