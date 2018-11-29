بالصور| إطلالة جرئية لداليا البحيري في ختام "القاهرة السينمائي"

جذبت الفنانة داليا البحيري الأنظار، فور ظهورها خلال الحفل الختامي لمهرجان القاهرة السينمائي، في دورته الأربعين.

وظهرت "البحيري" مرتدية فستانًا أسود طويل ومُجسم، من الكرانيش، مكشوف الصدر، وله فتحة واسعة بمنتطقتي الجانبين.

مع تسريحة شعر مرفوعة، ومكياج سموكي هادئ، كما كشفت الفنانة عن التاتو الموجود بذراعها.

واختتمت الدورة الـ40 من فعاليات مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، مساء اليوم، على المسرح الكبير في دار الأوبرا المصرية.

ووزعت جوائز المسابقات الأربعة وهي: المسابقة الدولية، وآفاق السينما العربية، وأسبوع النقاد، وسينما الغد، بالإضافة لجائزة أحسن فيلم عربي التي أضافها المهرجان لنسخته الجديدة، والتي تصل قيمتها إلى 15 ألف دولار أمريكي.

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