بسبب يسرا وليلى علوي.. هل تأثر حفل ختام القاهرة السينمائي بمهرجان مراكش؟

قررت كل من الفنانة ليلى علوي، ويسرا السفر صباح اليوم، إلى مدينة مراكش بالمغرب لحضور افتتاح مهرجان مراكش السينمائي الدولي في دورته الـ 17، والذي من المُقرر أن تبدأ فاعلياته، مساء الغد 30 نوفمبر، وسط حشد فني وإعلامي كبير، واستمراره، حتى 8 ديسمبر 2018 .

ويأتي الاستعداد لافتتاح مهرجان مراكش، بالتزامن مع حفل ختام مهرجان القاهرة السينمائي، في دورته الأربعون، مما يؤكد غياب الفنانتين عن السجادة الحمراء، اليوم.

ومن المعروف أن الفنانتين يعدا من أيقونات المهرجانات السينمائية، لتاريخهن الفني الطويل، كما إنهن حرصن على حضور حفل الافتتاح، ولفتا الأنظار إليهن بإطلالاتهن حينها.

وكانت انطلقت فعاليات الدورة الـ40 لمهرجان القاهرة السينمائي الدولي، الثلاثاء الماضي، برئاسة المنتج والسيناريست محمد حفظي، وذلك بدار الأوبرا المصرية، التي استعدت بشكل خاص لاستقبال هذا الحدث بإنشاء مسرح خاص لاستقبال الفعاليات التي استمرت ععلى مدار 9 أيام.

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