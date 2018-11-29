إليك درجات أحمر الشفاة "الأحمر" المناسبة للون بشرتك

يُقال أن هناك أحمر شفاة "أحمر اللون" مثالي لكل امرأة ، والذي يتناسب مع لون الشعر أو البشرة، ولكن في كثير من الأحيان ، تكافح الكثير من النساء للعثور على اللون الأحمر المثالي ليبرز الشفاة بشكل جميل، وبالتالي يلجأن إلى تجربة الألوان الأخرى مثل اللون النييود "اللحمي"، ولون الخوخ بدلًا من ذلك.

وتكشف خبيرة التجميل رايزا لورنزانا لصحيفة "ديلي ميل " البريطانية، عن درجة اللون الأحمر المناسب لكل بشرة، لمعرفة منتج أحلامك المناسب لشعرك و لون بشرتك.

شعر أشقر وبشرة متوسطة البياض

وقالت رايزا إن النساء ذوات الشعر الأشقر اللواتي يتميزن ببشرة متوسطة البياض يناسبهن "اللون الأحمر المضاف له نقطة من اللون الأزرق" وأوضحت "سيظل لون أحمر الشفاة الداكن المتناقض للون بشرتك بارزًا بشكل كبير ، على الرغم من أن هذا يمكن أن ينجح إذا كنت ترغبين في الحصول على مظهر جريء".

وأضافت " بدلًا من ذلك إذا كنتِ لا ترغبين في الظهور بإطلالة بسيطة ومشرقة ومبهجة هذا الصيف ، فإن لون أحمر التوت هو المناسب لكِ."

شعر أشقر وبشرة مسمرة

سيجد أولئك الذين لديهم شعر أشقر وبشرة ذهبية مسمرة أن اللون الحمر البرتقالي والذهبي مثاليان" , وأوضحت رايزا أن "الألوان الحمراء الدافئة وأحمر الشفاة البرتقالي والأحمر المحترق مثالية بشكل جيد مع البشرة المسمرة , حيث تدعم هذا التوهج اللامع".

وقالت إن هذا اللون يجب أن يتفادى 'الألوان الباردة ، التي يمكن أن تظهر بشكل مختلف على بشرتك وقد تعطي انطباعًا بأن البشرة باهتة .

شعر داكن وبشرة متوسطة البياض

وقالت رايزا "النساء اللواتي لديهن بشرة نقية متوسطة البياض وشعر داكن فإن ألوان الأحمر الجريئة ستضفي عليهن إطلالة رائعة الجمال" وأضافت "هذه الألوان القوية تمثل إغراءًا على البشرة الفاتحة لأنها تكشف عن بشرة أكثر إشراقًا ".

شعر داكن وبشرة خمرية

يعتبر النساء ذوات البشرة الداكنة ، اللاتي لديهن بشرة خمرية، محظوظات من ناحية درجات اللون الأحمر ، حيث يناسبهن لونين من الأحمر الطوبي واللون الخمري وفقًا لخبيرة التجميل.

وقالت رايزا "تهدأ الألوان الحمراء العميقة اللون الخمري للبشرة، وهذا هو السبب في أن أحمر الشفاة الطوبي أو النبيتي هي خيارات ممتازة".

الشعر الأحمر والبشرة الباهتة

وتتناسب مع الشقراوات اللاتي يمتلكن بشرة فاتحة ، درجات اللون الأحمر المضاف إليها نقطة من اللون الأزرق , وقالت ريزا "هذه الألوان الباردة تتناقض مع لون شعرك الأحمر ، ومن ثم تبرز اللون الجميل من خصلات شعرك".

شعر أحمر وبشرة ذهبية

وأشارت ريزا أن "النساء ذوات الشعر الأحمر والبشرة الذهبية يتناسبان مع اللون الأحمر القوي " , كما أن "الأصباغ عالية الألوان تكمل بشرتك بشكل جيد وتعتبر مثالية لإطلالة مثالية صيفية ."

الشعر الداكن والبشرة السمراء

عندما يتعلق الأمر بالشعر الداكن والبشرة السمراء، فإن درجات الأحمر الأكثر دفئًا هي أفضل صديق لك , وقالت ريزا " تتميز ألون الأحمر الأكثر دفئًا بنقطة من اللون الأصفر، كما أن أحمر الشفاة بدرجات اللون الأحمر والبرتقالي تميل إلى أن تبدو البشرة أفتح مما هي عليه".