كتب ياسر ابراهيم - الخميس 29 نوفنبر 2018 09:51 مساءً - البحرية الأوكرانية: سنطالب بإغلاق مضيق البوسفور أمام روسيا

أعلن قائد القوات البحرية الأوكرانية، إيغور فورونتشينكو، عزم بلاده على التوجه إلى المجتمع الدولي بطلب إغلاق مضيق البوسفور أمام روسيا بعد الحادث الأخير في البحر الأسود.

وقال فورونتشينكو خلال المؤتمر الدولي الثاني حول قضايا أمن الملاحة، اليوم الخميس: "إنني أطلب، بصفتي قائدا للقوات البحرية (الأوكرانية)، بل وأنا واثق بأن المجتمع الدولي سيتخذ قراره ويعترف بحقيقة ارتكاب عدوان في حق الدولة الأوكرانية"، في إشارة إلى حادث احتجاز ثلاثة زوارق تابعة للأسطول الحربي الأوكراني بعد خرقها الحدود البحرية الروسية في مضيق كيرتش (الرابط بين البحر الأسود وبحر آزوف).

وفي تعليقه على الحادث، أشار قائد البحرية الأوكرانية إلى أن إرسال الزوارق المذكورة إلى المنطقة كان خطوة سعت أوكرانيا فيها إلى "إظهار وجهها" وإظهار قدرات أسطولها هناك.

ويوم الأحد الماضي، دخلت ثلاثة زوارق حربية أوكرانية إلى جزء مغلق مؤقتا من المياه الإقليمية الروسية، متجهة من البحر الأسود إلى بحر آزوف عبر مضيق كيرتش، حيث اضطر حرس الحدود الروسي إلى إطلاق النار لإيقاف الزوارق، التي جرى بعد ذلك احتجازها في أحد الموانئ الروسية.

تجدر الإشارة إلى أن الوضع القانوني لمضائق البحر الأسود (ومنها مضيق البوسفور) تحدده اتفاقية مونترو للعام 1936 الذي ينص على حرية المرور عبر هذه المضايق (الواقعة تحت السيادة التركية) للسفن التجارية في أوقات السلم والحرب، كما تسمح الاتفاقية بمرور السفن الحربية لدول حوض البحر الأسود عامة.

أما السفن الحربية التابعة لدول من خارج حوض البحر الأسود، فتسمح الاتفاقية بأن تكون سفنا سطحية وخفيفة ومساعدة وأن لا يزيد عدد المجموعة عن تسع سفن تمر عبر المضيق في آن واحد وبحمولة إجمالية لا تتجاوز 15 ألف طن.