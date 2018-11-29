كتب ياسر ابراهيم - الخميس 29 نوفنبر 2018 09:51 مساءً - اتفرج.. المرأة الحديدية.. فتاة تطلق النار على 5 شباب

تبحث الشرطة عن فتاة متورطة فى جريمة قتل 5 شباب، بعدما ترجلت من دراجة نارية وأطلقت وابلًا من الرصاص لتسقطهم أرضًا جميعًا فى غضون ثوان معدودة، ومن ثم اختفت فى لمح البصر.

سجلت كاميرات المراقبة الجريمة الشنعاء فى شارع جوادالوبي فيكتوريا بالمكسيك، وكان يحتفل أحد الشباب الخمسة بعيد زواجه، وغافلتهم تلك الفتاة المجهولة بإطلاق الرصاص وهربت فى السادسة مساءً.

وقال مصدر بالشرطة المكسكية إن عمليات البحث عن الجانية ومساعديها مازالت مستمرة، لحين التوصل لأى معلومات تدل عليها، كما عرضت الشرطة مكافأة مالية لمن يساعد فى الوصول إليها.

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