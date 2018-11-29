كتب ياسر ابراهيم - الخميس 29 نوفنبر 2018 09:51 مساءً - بكرى: أوروبا تتجرع كأس ثورات ما يسمى بـ" الربيع العربى"

معتز عوض

قال الإعلامي مصطفى بكري، إن الأوضاع في فرنسا تنذر بوقوع حوادث ضخمة في كافة أنحاء أوروبا، مؤكدا أن الفرنسيين يشهدون أحداثا مماثلة لمصر.

وأوضح بكري خلال تقديمه برنامج "حقائق واسرار" المذاع علي فضائية صدي البلد، أن الفرنسيين يجب أن يتذكروا مؤامرة نيكولا ساركوزي الرئيس الفرنسي الأسبق علي الدول العربية خاصة ليبيا، حيث كانت له يد في اغتيال معمر القذافي رئيس ليبيا الراحل.

وأشار الإعلامي، إلى أن العرب قد ذاقوا المر بسبب المؤامرات الغربية عليها خلال العقد الأخير، وقد بدأ دور أوروبا في التجرع من نفس الكأس.