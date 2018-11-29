كتب ياسر ابراهيم - الخميس 29 نوفنبر 2018 09:51 مساءً - عضو الوطني الفلسطيني: "الأونروا" يخوضُ حربًا اجتماعية اقتصادية

قالت سميرة صلاح عضو المجلس الوطنى الفلسطيني، إنَّ اليوم العالمي للتضامن مع الشعب الفلسطيني، الذي أقرته الجمعية العامة للأمم المتحدة منذ 41 عامًا يأتي، ولا تزال القوة القائمة بالاحتلال تُمارس مزيدًا من الإرهاب والتهجير والقتل والتطهير العرقي بحق الشعب الفلسطيني الأعزل.

وأعربت «سميرة»، خلال لقائها ببرنامج «يوم جديد»، المذاع على شاشة «الغد» الإخبارية، عن إدانتها واستنكارها الشديدين للجرائم التي ارتكبتها القوات الإسرائيلية، وتصعيدها الأخير ضدَّ الشعب الفلسطيني، وممارسة سياسات الفصل العنصري وإصدار القوانين العنصرية.

وطالبت «سميرة»، المجتمع الدولي بمعاقبة القوة القائمة بالاحتلال والكنيست الإسرائيلي على القرارات والقوانين العنصرية ومنها قانون الدولة القومية للشعب اليهودي وغيره من عشرات القوانين المُخالفة للمواثيق والقوانين الدولية ومبادئ حقوق الإنسان العالمية.

وأكدت «سميرة»، أنَّ نقل السفارة الأمريكية إلى القدس يمثل تحديًا لنضال الشعب الفلسطيني، قائلة: «نخوض حربًا اجتماعية بعد وقف الدعم الأمريكي للأونروا».