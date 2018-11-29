كتب ياسر ابراهيم - الخميس 29 نوفنبر 2018 09:51 مساءً - اطعم الفم تستحي العين.. إلهام شاهين : المهرجان صح الصح واتعشينا كويس







أعربت الفنانة إلهام شاهين، عن سعادتها بالتنظيم المميز لمهرجان القاهرة السينمائي في دورته الـ40، مضيفة:"عزومات وحفلات العشاء بالمهرجان كانت حلوة وراقية ومحترمة". وتابعت خلال تصريحات تليفزيونية لفضائية "دي إم سي"، على هامش مشاركته في حفل ختام مهرجان القاهرة السينمائي: "سعيدة بمستوي المهرجان والشياكة اللي كانت في أعلي مستوى، والمظهر العام اللي يشرف مصر أمام العالم".

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