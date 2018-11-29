كتب ياسر ابراهيم - الخميس 29 نوفنبر 2018 09:51 مساءً - بالتفاصيل.. تعرف علي جوائز مهرجان القاهرة السينمائي

أعلنت إدارة مهرجان القاهرة السينمائي الدولي في دورته الأربعين عن جوائز مسابقاته المختلفة، وذلك قبل لحظات قليلة من بدء حفل ختام المهرجان على مسرح دار الأوبرا المصرية.

وأعلنت لجنة تحكيم مسابقة سينما الغد للأفلام القصيرة عن جوائزاها والتي جاءت كالتالي:

تنويه خاص للفيلم الكولومبي "ذاكرة الأسماك"، وتنويه آخر للفيلم المصري "شوكولاته داكنة"، فيما ذهبت جائزة لجنة التحكيم الخاصة إلى فيلم "هي" وهو إنتاج مشترك بين كوسوفو وفرنسا، وحصل فيلم "إخوان" على جائزة يوسف شاهين لأفضل فيلم قصير، وهو إنتاج مشترك بين كندا وتونس والسويد.

وأعلنت لجنة تحكيم مسابقة أسبوع النقاد الدولي عن جوائزها التي جاءت كالتالي:

جائزة فتحي فرج لأحسن إسهام فني للفيلم اللبناني "رحلة الصعود إلى المرئي"، للمخرج غسان حلواني، فيما ذهبت جائزة شادي عبد السلام لأحسن فيلم إلى فيلم "أجا" للمخرج ميلكو لازاروف وهو إنتاج مشترك بين بلغاريا وألمانيا وفرنسا.

فيما جاءت جوائز مسابقة آفاق السينما العربية كالتالي:

جائزة صلاح أبو سيف (جائزة لجنة التحكيم الخاصة) للفيلم المصري "ورد مسموم" إخراج أحمد فوزي صالح، كما حصد الفيلم جائزة أحسن فيلم عربي المقدمة من "تيك تيوك" بقيمة 15 ألف دولار، وحصل الفيلم التونسي "فتوى" للمخرج محمود بن محمود على جائزة سعد الدين وهبة لأحسن فيلم عربي.

وحصل فيلم "ليلة الاثني عشر عامًا" للمخرج ألفارو بريخنر على جائزة الاتحاد الدولي للنقاد (فيبريسى) – في ذكرى سمير فريد، وهو إنتاج مشترك بين أوروجواي والأرجنتين وإسبانيا.

وأخيرًا جاءت نتيجة المسابقة الأهم في المهرجان وهي المسابقة الدولية حيث حصد الفيلم الفيتنامي "الزوجة الثالثة" جائزة أحسن إسهام فني، للمخرج آش مايفير، وذهبت جائزة نجيب محفوظ لأحسن سيناريو لفيلم "طيور المعبر" وهو إخراج كريستينا جاليدو وتشيرو جويرا، وسيناريو ماريا كاميلا آرياس وجاك تولموند فيدال وهو إنتاج مشترك بين كولومبيا والدنمارك والمكسيك.

وذهبت جائزة أحسن ممثلة لصوفيا ساموشي عن الفيلم المجري "ذات يوم"، فيما حصد الممثل المصري شريف الدسوقي جائزة أفضل ممثل عن دوره في الفيلم المصري "ليل خارجي".

وذهبت جائزة الهرم البرونزي لأحسن فيلم عمل أول أو ثاني للفيلم البريطاني "طاعة" للمخرج جايمي جونز، وجاءت جائزة لجنة التحكيم الخاصة لأحسن مخرج مناصفة بين فيلم "مانتا راي" إخراج بوتيفونج أرونفينج وهو إنتاج مشترك بين تايلاند وفرنسا والصين، وفيلم "دونباس" إخراج سيرجي لوزنتسا وهو إنتاج مشترك بين ألمانيا وأوكرانيا وفرنسا.

وحصد فيلم "ليلة الاثني عشر عامًا" للمخرج ألفارو بريخنر جائزة الهرم الذهبي لأحسن مخرج وهو إنتاج مشترك بين أوروجواي والأرجنتين وإسبانيا.

وذهبت جائزة صندوق الأمم المتحدة للشباب إلى الفيلم المصري "ورد مسموم"،