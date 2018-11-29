كتب ياسر ابراهيم - الخميس 29 نوفنبر 2018 09:51 مساءً - ساندرا دي كاسترو : بكيت عندما شاهدت الأهرامات وأبو الهول

أشادت ساندرا دي كاسترو، مؤسسة ومديرة المركز الإعلامي العالمي للتأثير الاجتماعي التابع لجامعة جامعة كاليفورنيا، بمهرجان القاهرة السينمائيفي دورته الـ40، لافتة إلى أنها استمتعت بزيارة العديد من المعالم الأثرية فيمصر.

وتابعت خلال تصريحات تليفزيونية: "بكيت عندما رأيت الأهرامات وأبو الهول"، لافتة إلى أن مصر بلد ساحر وموطن للتاريخ والثقافة.

وأكملت: "لو كان لدى الفرصة لإنتاج فيلم سينمائي عن مصر سأسميه "الحقيقة المخبأة"، الناس خارج مصر لا يعلمون جمالها وتاريخها القديم الذي يرجع لآلاف السنين، ويجب أن يكون هناك فيلم يظهر الجانب المعاصر لهذا البلد الجميل".