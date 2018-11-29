كتب ياسر ابراهيم - الخميس 29 نوفنبر 2018 09:51 مساءً - أكاديمي اردنى: قضية اللاجئين الأصعب في مفاوضات أستانة

قال أستاذ العلوم السياسية في الجامعة الأردنية الدكتور، حسن المومني، إنَّ أصعب قضيتين سيتم مناقشتها في مفاوضات أستانة بشأن سورية، هيَّ مسألة اللاجئين وصياغة لجنة الدستور.

وأضاف «المومني»، خلال لقائهِ على شاشة «الغد» الإخبارية، مع الإعلامي محمد المغربي، أن مسألة مدينة إدلب لديها نوع من الاهتمام من روسيا وتركيا وإيران، موضحًا أنَّ جوهر العملية السلمية هو موضوع اللجنة الدستورية.

وأوضح «المومني»، أنَّ قضية اللاجئين هيَّ قضية شائكة مُتعددة الأطراف ومرهونة بِعوامل كثيرة أهمها مَوضوع الاستقرار في سُورية بنهاية المطاف.

وأشار «المومني»، إلى أنَّ القضية المُلحة والأهم هيَّ الخروج بنوع من الانتصار فيما يتعلق بلجنة الدستور، على اعتبار أنَّ لجنة الدستور سوف تُؤسس إلى انطلاقة قوية لعملية ساسية.