كرمهن السيسي.. لاعبات الإسكواش المصريات بطلات من ذهب

منح الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، اليوم الخميس، وسام الرياضة من الطبقة الأولى لبعثة المنتخب القومي للإسكواش، وذلك بمناسبة حصولهم على المركز الأول ببطولة العالم للفرق، التي أقيمت في الصين.

وتتميز اللاعبات المصريات في رياضة الإسكواش، بحصولهن على البطولات العالمية، فرصدت صفحة "إسكواش مصر" عبر موقع "فيس بوك" تاريخ البطولات العالمية التي أحرزتها اللاعبات المصريات تحت سن الـ19 عامًا:

يذكر أن البطولات العالمية للإسكواش كانت بدايتها في عام 1981، وكانت تقام كل عامين، قبل أن تصبح كل عام بداية من 2009:

1- أمينة عبدالقوي عام 2003:

أقيمت هذه البطولة في القاهرة، وفازت اللاعبة أمينة عبدالقوي على اللاعبة آمنة الطرابلسي، لتصبح أول لاعبة مصرية تحصل على لقب البطولة.

كما أنها كانت أول لاعبة تتأهل لنهائي البطولة مرتين متتاليتين، لكنها خسرت في نهائي بطولة 2001 أمام اللاعب نيكول ديفيد.

2- رنيم الوليلي عام 2005:

أقيمت هذه البطولة على أرض بلجيكا، واستطاعت أن تفوز رنيم الوليلي في المباراة النهائية على الهندية جوشنا شينابا بنتيجة 3-0.

3- رنيم الوليلي عام 2007:

على أرض هونج كونج، استطاعت رنيم الوليلي أن تحصل على بطولة العالم للمرة الثانية على التوالي، حينما فازت في المباراة النهائية على الفرنسية كاميل سيرم بنتيجة 3-1.

4- نور الشربيني عام 2009:

استضافت الهند بطولة العالم للاسكواش في عام 2009، وحققت اللاعبة نور الشربيني الفوز على اللاعبة نور الطيب، بنتيجة 3-1، وأصبحت أصغر لاعبة في العالم تحقق لقب البطولة، فكان عمرها حينذاك 13 عام.

5- نور الطيب عام 2011:

بعد أن تأهلت اللاعبة نور الطيب للمرة الثالثة إلى نهائي البطولة، حققت الفوز للمرة الأولى على اللاعبة نور الشربيني 3-1، وذلك على أرض الولايات المتحدة الأمريكية.

6- نور الشربيني عام 2012:

حققت اللاعبة نور الشربيني الفوز بلقب البطولة العالمية للمرة الثانية، حينما فازت في المباراة النهائية على اللاعبة يثرب عادل بنتيجة 3-1.

7- نور الشربيني عام 2013:

للمرة الأولى في العالم، حققت اللاعبة نور الشربيني لقب البطولة العالمية، لتصبح أول لاعبة تحقق اللقب ثلاث مرات، حينما فازت في المباراة النهائية على اللاعبة مريم متولي بنتيجة 3-0.

8- حبيبة محمد عام 2014:

على أرض ناميبيا، فازت اللاعبة حبيبة محمد بلقب البطولة بعد فوزها في المباراة النهائية على نوران جوهر بنتيجة 3-1.

9- نوران جوهر عام 2015:

فازت اللاعبة نوران جوهر بلقب البطولة حينما حققت الفوز في المباراة النهائية على حبيبة محمد بنتيجة 3-1، على أرض هولندا.

10- نوران جوهر عام 2016:

أتت هذه البطولة على أرض بولندا وحققت نوران جوهر الفوز في المباراة النهائية على اللاعبة نوران العربي بنتيجة 3-0، وأصبحت رابع لاعبة في العالم تحقق لقب البطولة مرتين متتاليتين.

11- روان العربي عام 2017:

حققت اللاعبة روان العربي لقب البطولة بعد فوزها في المباراة النهائية على اللاعبة هانيا الحمامي بنتيجة 3-0، على أرض نيوزيلندا.

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