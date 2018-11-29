انتبهي لتلك الرّائحة في غرفة نومكِ لأنّها تنذرُ بوجود "بق" الفِراش!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - ربّما يجدر بكلّ ربّة منزل، أنْ تنتبه إلى حقيقة أنّ بقّ الفراش، من الممكن أنْ يتسبّب في ظهور أعراض الحكّة، وقد يؤدّي لظهور نتوءات متورّمة على البشرة، وقد حذّر خبراء، بهذا الخصوص، أنّ هناك رائحة مميّزة، إنْ استشعرتيها عزيزتي في غرفة نومكِ، فعليكِ أنْ تحذري، لأنّ تلك الرّائحة الغريبة، تُعدّ انذارًا فعليًا لاحتمال وجود بقّ الفِراش.

ونوّه الخبراء، إلى أنّ هذا البقّ، الذي يزحف ليلاً، ليتغذّي على دم المقيمين في المنزل، يعيش في الشّقوق الصغيرة، الموجودة حول غرف النّوم، رغم العثور عليه دائمًا، حول السّرير.

وأضاف الخبراء، أنّه يتعيّن على ربّات البيوت، أنْ ينتبهن، اذا لاحظنَ أنّ هناك ثمّة رائحة "غير جيدة"، أو "عفنة" داخل غرفة النّوم، لأنها مؤشِّر دال على اصابة الغرفة ببقّ الفِراش.

وقالت شركة مكافحة الحشرات "Terminix" إنّه اذا كانت هناك رائحة مشابهة، لرائحة منشفة رطبة في غرفة النّوم، فربّما كان ذلك دليل على وجود بقّ الفِراش، وهي الرّائحة، التي تنتج عن فيرومونات البق، التي قد تكون قويّة جدًا اذا كان هناك الكثير من البق. وفي تلك الحالة، يجب القيام بعملية فحص، في كامل الغرفة، وحول السّرير أيضًا.

وغذا ثبت وجود ذلك البق، فيتعيّن على ربّة المنزل في تلك الحالة، أن تقوم بتنظيف الفِراش، والستائر، والملابس بالماء السّاخن، ومن ثمّ القيام بتجفيفها، على أعلى مستوى.