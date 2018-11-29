منى أحمد تكشف أهم توقعات الأبراج ليوم الخميس 29 تشرين الثاني

كشفت خبيرة الأبراج منى أحمد عن توقعات الأبراج ليوم الخميس 29 نوفمبر/ تشرين الثاني، كالتالي:

‫الحمل

مهنيًا : ما يدور في أروقة العمل جيد ويساعدك على إنجاز المطلوب منك بجدارة ونجاح .

عاطفيًا: ظروف بسيطة قد تحمل الكثير من المتغيرات الأساسية، لكن عليك عدم الاستخفاف بأي طارئ.

صحيًا: أمورك الصحية باتت في وضع يتطلب العلاج السريع قبل فوات الأوان.

الثور

مهنيًا: تصرفاتك الأخيرة تثير الاستغراب، راجع حساباتك المصرفية، فأنت تنفق بلا هوادة، ولا تدرك أن معينك بدأ ينضب.

عاطفيًا: تزداد ثقتك في نفسك بعد النجاح الذي حققته في العلاقة بالشريك، لكن يستحسن أن تتعلم من أخطاء الماضي لتنجح في المستقبل.

صحيًا: تحاول الانتقام من نفسك وتهمل وضعك الصحي إلى حد كبير، لكنك الخاسر الأكبر.

الجوزاء

مهنيًا: تستعيد الثقة بنفسك، وقد تسهل دروب السفر للعمل او للاستجمام وتطمئن الخواطر وتحصل على فرصة للمصالحة.

عاطفيًا: قد يخيّم جو من الملل على حياتك العاطفية، إلا أنك تحصل على أموال غير منتظرة.

صحيًا: لا تحاول الإكثار من رفع أشياء ثقيلة تعتقد أنك قادر على رفعها، النتائج السلبية تظهر سريعًا

السرطان

مهنيًا: تبدأ الأعمال وحياتك الروتينية بالعودة الى مسارها الطبيعي، فلا تقف ساكنًا، بل بادر إلى تحسين أدائك وسمعتك.

عاطفيًا: الواقعية مطلوبة على نحو أساسي لحسم الأزمات العالقة، فكن مستعدًّا للمواجهة.

صحيًا: قد يصاب أحد الأشخاص المقرّبين منك بوعكة صحية تسبب لك القلق والاضطراب مدة قصيرة.

‫الأسد

مهنيًا: تتخذ بعض الأشياء أهمية كبرى بعدما أهملتها في السابق أو تجاهلتها وخصوصًا إذا تعلقت بشراكة معينة أو بقضية.

عاطفيًا: كن حاسمًا في بعض الأمور ومتفهمًا في بعضها الآخر، وخصوصَا أن الشريك لا يملك القدرة على مواجهتك بكل الوسائل.

صحيًا: تخلص من البدانة التي أصابتك بالعزيمة واتباع حمية مدروسة ومطبقة بدقة.

العذراء

مهنيًا: قد تجد نفسك أمام مفكّرة حافلة بالمواعيد، فحاول أن تنظم أوقاتك لئلا تقع في الفوضى غير المبرَّرة.

عاطفيًا: تحاشَ التهرّب من المسؤوليات، أنتَ بحاجة الى تعاطف الحبيب معك فلا تستفزّه.

صحيًا: جدّد نشاطك واطرح على المقربين فكرة القيام برحلات ونزهات في الطبيعة إذا كان الطقس جيدًا.

‫الميزان

مهنيًا: قد تعرف نجاحًا مميزًا في مجال عملك أو مع شخص غريب عنك، وتحقق مشروعًا مهمًا كنت بانتظاره منذ مدة طويلة.

عاطفيًا: لا تضغط على الشريك أكثر من اللزوم، فهذا قد يخلق عنده حالًا من التمرّد والتفكير في التخلي عنك.

صحيًا: مارس كرة السلة، المهم ألا تتوقف عن ممارسة الرياضة حتى تشعر بالتجديد والإيجابية.

‫العقرب

مهنيًا: تمتلك أفكارًا جيدة ومن الضروري وضعها فورًا موضع التطبيق، تقوم بمبادرات جريئة وتعيش حياة نشيطة.

عاطفيًا: لا تخف من فتح أبواب جديدة مع الشريك والمجازفة والبحث عن حلول، إنه يوم جيد قد يريحك من ضغط أو يحمل إليك الاطمئنان.

صحيًا: تكره إحساس عدم القدرة على ممارسة نوع معين من الأنشطة المفيدة، لذا عليك الإكثار من التدريب للحصول على اللياقة البدنية التي تمكنك من ممارسة الأنشطة.

‫القوس

مهنيًا: تقوم بدور فاعل بين الزملاء، وذلك لن يكون وليد مصادفة، بل هو ثمرة جهد متواصل منذ فترة.

عاطفيًا: تعيش أجواء خياليّة من المغامرات تكتفي بجمالها وروعتها مع الشريك.

صحيًا: من المفيد أن تقرر السفر والترفيه عن نفسك، فأنت بحاجة إلى ذلك.

‫الجدي

مهنيًا: إذا أردت الاستفادة من الأجواء فأطلق مشاريعك او قدّم أفكارك أو طلباتك.

عاطفيًا: مهما حاولوا وضع العراقيل في طريق علاقتك بالشريك، فإنّ ذلك يشكل عندك حافزًا لمزيد من نجاح العلاقة.

صحيًا: يوم وقاية خير من أيام علاج، اهتم بنفسك ومارس الرياضة بانتظام.

‫الدلو

مهنيًا: في الجو فقدان للصبر وتوتر وعدائية، لا تتهرب من تحمّل المسؤولية، يثقل عليك العمل وتشعر بضغوط إضافية.

عاطفيًا: العلاقات العابرة لا تدوم عموماً، لذا، من الأفضل أن تبحث عن الشخص الملائم لتكمل حياتك معه.

صحيًا: تكون محظوظًا من الناحية الصحية، ويرافقك هذا الأمر مدة لا بأس بها.

الحوت

مهنيًا: تعيش يومًا بطيئًا فلا تراهن عليه ولا يسلط الضوء عليك، حاول أن تعمل في الظل بعيدًا عن لفت الأنظار وتصرّف بسرية.

عاطفيًا: تتراجع جميع الضغوط وتعود المياه إلى مجاريها الطبيعية لتعيش فترة عسلٍ مع الحبيب ملؤُه العاطفة والسعادة.

صحيًا: جدد نشاطك، وقم بما يلزم لتبقى صحتك على خير ما يرام، وأنت الرابح.