منى أحمد تكشف أهم توقعات الأبراج ليوم الخميس 29 تشرين الثاني

كشفت خبيرة الأبراج منى أحمد عن توقعات الأبراج ليوم الخميس 29 نوفمبر/ تشرين الثاني، كالتالي:
الحمل
مهنيًا : ما يدور في أروقة العمل جيد ويساعدك على إنجاز المطلوب منك بجدارة ونجاح .
عاطفيًا: ظروف بسيطة قد تحمل الكثير من المتغيرات الأساسية، لكن عليك عدم الاستخفاف بأي طارئ.
صحيًا: أمورك الصحية باتت في وضع يتطلب العلاج السريع قبل فوات الأوان.
الثور
مهنيًا: تصرفاتك الأخيرة تثير الاستغراب، راجع حساباتك المصرفية، فأنت تنفق بلا هوادة، ولا تدرك أن معينك بدأ ينضب.
عاطفيًا: تزداد ثقتك في نفسك بعد النجاح الذي حققته في العلاقة بالشريك، لكن يستحسن أن تتعلم من أخطاء الماضي لتنجح في المستقبل.
صحيًا: تحاول الانتقام من نفسك وتهمل وضعك الصحي إلى حد كبير، لكنك الخاسر الأكبر.
الجوزاء
مهنيًا: تستعيد الثقة بنفسك، وقد تسهل دروب السفر للعمل او للاستجمام وتطمئن الخواطر وتحصل على فرصة للمصالحة.
عاطفيًا: قد يخيّم جو من الملل على حياتك العاطفية، إلا أنك تحصل على أموال غير منتظرة.
صحيًا: لا تحاول الإكثار من رفع أشياء ثقيلة تعتقد أنك قادر على رفعها، النتائج السلبية تظهر سريعًا
السرطان
مهنيًا: تبدأ الأعمال وحياتك الروتينية بالعودة الى مسارها الطبيعي، فلا تقف ساكنًا، بل بادر إلى تحسين أدائك وسمعتك.
عاطفيًا: الواقعية مطلوبة على نحو أساسي لحسم الأزمات العالقة، فكن مستعدًّا للمواجهة.
صحيًا: قد يصاب أحد الأشخاص المقرّبين منك بوعكة صحية تسبب لك القلق والاضطراب مدة قصيرة.
الأسد
مهنيًا: تتخذ بعض الأشياء أهمية كبرى بعدما أهملتها في السابق أو تجاهلتها وخصوصًا إذا تعلقت بشراكة معينة أو بقضية.
عاطفيًا: كن حاسمًا في بعض الأمور ومتفهمًا في بعضها الآخر، وخصوصَا أن الشريك لا يملك القدرة على مواجهتك بكل الوسائل.
صحيًا: تخلص من البدانة التي أصابتك بالعزيمة واتباع حمية مدروسة ومطبقة بدقة.
العذراء
مهنيًا: قد تجد نفسك أمام مفكّرة حافلة بالمواعيد، فحاول أن تنظم أوقاتك لئلا تقع في الفوضى غير المبرَّرة.
عاطفيًا: تحاشَ التهرّب من المسؤوليات، أنتَ بحاجة الى تعاطف الحبيب معك فلا تستفزّه.
صحيًا: جدّد نشاطك واطرح على المقربين فكرة القيام برحلات ونزهات في الطبيعة إذا كان الطقس جيدًا.
الميزان
مهنيًا: قد تعرف نجاحًا مميزًا في مجال عملك أو مع شخص غريب عنك، وتحقق مشروعًا مهمًا كنت بانتظاره منذ مدة طويلة.
عاطفيًا: لا تضغط على الشريك أكثر من اللزوم، فهذا قد يخلق عنده حالًا من التمرّد والتفكير في التخلي عنك.
صحيًا: مارس كرة السلة، المهم ألا تتوقف عن ممارسة الرياضة حتى تشعر بالتجديد والإيجابية.
العقرب
مهنيًا: تمتلك أفكارًا جيدة ومن الضروري وضعها فورًا موضع التطبيق، تقوم بمبادرات جريئة وتعيش حياة نشيطة.
عاطفيًا: لا تخف من فتح أبواب جديدة مع الشريك والمجازفة والبحث عن حلول، إنه يوم جيد قد يريحك من ضغط أو يحمل إليك الاطمئنان.
صحيًا: تكره إحساس عدم القدرة على ممارسة نوع معين من الأنشطة المفيدة، لذا عليك الإكثار من التدريب للحصول على اللياقة البدنية التي تمكنك من ممارسة الأنشطة.
القوس
مهنيًا: تقوم بدور فاعل بين الزملاء، وذلك لن يكون وليد مصادفة، بل هو ثمرة جهد متواصل منذ فترة.
عاطفيًا: تعيش أجواء خياليّة من المغامرات تكتفي بجمالها وروعتها مع الشريك.
صحيًا: من المفيد أن تقرر السفر والترفيه عن نفسك، فأنت بحاجة إلى ذلك.
الجدي
مهنيًا: إذا أردت الاستفادة من الأجواء فأطلق مشاريعك او قدّم أفكارك أو طلباتك.
عاطفيًا: مهما حاولوا وضع العراقيل في طريق علاقتك بالشريك، فإنّ ذلك يشكل عندك حافزًا لمزيد من نجاح العلاقة.
صحيًا: يوم وقاية خير من أيام علاج، اهتم بنفسك ومارس الرياضة بانتظام.
الدلو
مهنيًا: في الجو فقدان للصبر وتوتر وعدائية، لا تتهرب من تحمّل المسؤولية، يثقل عليك العمل وتشعر بضغوط إضافية.
عاطفيًا: العلاقات العابرة لا تدوم عموماً، لذا، من الأفضل أن تبحث عن الشخص الملائم لتكمل حياتك معه.
صحيًا: تكون محظوظًا من الناحية الصحية، ويرافقك هذا الأمر مدة لا بأس بها.
الحوت
مهنيًا: تعيش يومًا بطيئًا فلا تراهن عليه ولا يسلط الضوء عليك، حاول أن تعمل في الظل بعيدًا عن لفت الأنظار وتصرّف بسرية.
عاطفيًا: تتراجع جميع الضغوط وتعود المياه إلى مجاريها الطبيعية لتعيش فترة عسلٍ مع الحبيب ملؤُه العاطفة والسعادة.
صحيًا: جدد نشاطك، وقم بما يلزم لتبقى صحتك على خير ما يرام، وأنت الرابح.
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