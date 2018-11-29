هدير الشناوي تؤكّد تصميم حُلي مطلي بالفضة لا يتغيّر لونه

كشفت مصممة الحلي والإكسسوار هدير الشناوي ,عن تصميمها لحلي من معدن مطلي فضة من أجل التغلّب على ارتفاع أسعار الفضة.

وقالت لـ"العرب اليوم" إنها استخدمت معدن مطلي فضه يعطي نفس شكل الفضة ولا يتغير لونه مع الاستخدام وفي نفس الوقت تكلفته أقل من الفضة.

وأوضحت أنه بعض التصاميم أدخلت معها الأحجار الكريمة الملوّنة وخاصة حجر المرجان ذات اللون الأحمر، والذي عندما يندمج مع الفضة يعطي تصميم راقي من حلي فريد من نوعه.

وأكّد أن التصاميم أتسمت بأنها كبيرة الحجم وتملأ بالكامل منطقة الصدر وهي تناسب الفتاة المحجبة والغير محجبة أيضًا، واعتمدت على السلاسل الفضية في أحد التصاميم والتي تمسك بوحدة معدنية من المنتصف، وبوحدة على شكل دائرة كبيرة جعلتها يتدلى منها سلاسل بأطوال مختلفة ومن أعلى مجموعة من السلاسل يمسكون بها أيضًا,بالإضافة إلى الكردانات الكبيرة الحجم والتي تتسم باستخدام مختلف للوحدات المعدنية بشكل كثيف وجمالي يعطي نوع من الفخامة لمن يرتديه.