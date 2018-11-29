كتب ياسر ابراهيم - الخميس 29 نوفنبر 2018 08:54 مساءً - فيلم فيدال يفوز بجائزة نجيب محفوظ لأفضل سيناريو في مهرجان القاهرة





فاز فيلم فيدال إنتاج مشترك بين كولومبيا والدنمارك والمكسيك بجائزة الفائز بجائزة نجيب محفوظ لأفضل سيناريو في الدورة الـ40 من مهرجان القاهرة السينمائي الدولي. الجدير بالذكر أن الدورة الـ40 من مهرجان القاهرة السينمائي الدولي انطلقت يوم 20 نوفمبر الماضي وتم تكريم النجم حسن حسني والمخرج البريطاني بيتر جرينواي بمنحهما جائزة فاتن حمامة التقديرية، ومنح الفنان هشام نزيه جائزة فاتن حمامة للتميز.

شكرا لقرائتكم خبر عن فيلم فيدال يفوز بجائزة نجيب محفوظ لأفضل سيناريو في مهرجان القاهرة على الخليج 365 ونحيطكم علما بان محتوي الموضوع تم كتابته بواسطة البشاير وربما تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي من الرابط التالي البشاير ونحن غير مسؤولين عن محتوى هذا الخبر مع اطيب التمنيات بيوم سعيد .