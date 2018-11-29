كتب ياسر ابراهيم - الخميس 29 نوفنبر 2018 08:54 مساءً - فيلم A Twelve – year night يحصد ثاني جوائزه بمهرجان القاهرة







اقتنص فيلم A Twelve – year night ثاني جوائزه في الدورة الـ40 من مهرجان القاخرة السينمائي الدولي بفوزه بجائزة الاتحاد الدولي للنقاد " فيبريسي" ، بعد فوزه بجائزة الهرم الذهبي لاحسن مخرج. الجدير بالذكر أن الدورة الـ40 من مهرجان القاهرة السينمائي الدولي انطلقت يوم 20 نوفمبر الماضي وتم تكريم النجم حسن حسني والمخرج البريطاني بيتر جرينواي بمنحهما جائزة فاتن حمامة التقديرية ، وتم منح الفنان هشام نزيه جائزة فاتن حمامة للتميز.

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