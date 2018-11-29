كتب ياسر ابراهيم - الخميس 29 نوفنبر 2018 08:54 مساءً - جائزة افضل إسهام فني في مهرجان القاهرة تذهب لفيلم الزوجة الثالثة







اقتنص فيلم الزوجة الثالثة للمخرج آش مايفير من فيتنام جائزة أفضل اسهام فني في الدورة الـ40 من مهرجان القاهرة السينمائي الدولي. الجدير بالذكر أن الدورة الـ40 من مهرجان القاهرة السينمائي الدولي انطلقت يوم 20 نوفمبر الجاري وتم تكريم النجم حسن حسني والمخرج البريطاني بيتر جرينواي بمنحهما جائزة فاتن حمامة التقديرية ، ومنح الفنان هشام نزيه جائزة فاتن حمامة للتميز.

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