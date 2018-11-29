كتب ياسر ابراهيم - الخميس 29 نوفنبر 2018 08:54 مساءً - جائزة لجنة التحكيم الخاصة بمهرجان القاهرة السينمائي تذهب لفيلم ورد مسموم

حصد الفيلم المصرى ورد مسموم على جائزة لجنة التحكيم الخاصة ضمن مسابقة أفاق السينما العربية بمهرجان القاهرة السينمائي الدولي والذى يختتم مساء اليوم بدار الأوبرا المصرية وسط حضور فنى وإعلامى كبيرين.

الفيلم إنتاج مصري فرنسي مشترك وشارك في إنتاجه شركات البطريق وريد ستار من مصر و haut les mains productions من فرنسا، وحصل على دعم من عدة جهات سينمائية، وتدور أحداث الفيلم حول صقر، الذي يريد الفرار من حي المدابغ الذي يعيش ويعمل فيه بمصر، إلا أن أخته تحية تريد منعه من السفر بأي ثمن، وتعمل الأخت كمنظف مراحيض في مركز تجاري فيما يعمل الأخ في ورشة دباغة.

والفيلم تجربة سينمائية جديدة تخلط التسجيلي بالروائي، حيث يتم التصوير في المواقع الحقيقية بمناطق مصر القديمة وبشخصيات حقيقية من عمال المدابغ عن واقع مهنتهم القاسية وأحلامهم البسيطة.