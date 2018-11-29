كتب ياسر ابراهيم - الخميس 29 نوفنبر 2018 08:54 مساءً - أسبوع للتطوع والهجرة وذوي القدرات الخاصة بالقاهرة تنظمه الأمم المتحدة
يقيم مكتب الأمم المتحدة بالقاهرة، بالتنسيق مع جامعة المستقبل، والمجلس العربي للتنمية المجتمعية، أسبوع الأمم المتحدة بمناسبة اليوم العالمي للتطوع، واليوم العالمي لذوي القدرات الخاصة، واليوم العالمي للهجرة، وذلك في الفترة من 4 ديسمبر إلى 5 ديسمبر 2018 بمقر جامعة المستقبل بالتجمع الخامس، القاهرة الجديدة.
ويحضر الأسبوع عدد من الوزراء على رأسهم السفيرة نبيلة مكرم وزيرة الهجرة وشئون المصريين بالخارج، ومسئولين من جهات مختلفة، وسفراء عرب وأجانب في مصر، بصورة خاصة الدول التي ينتمي إليها المهاجرين في الشرق الأوسط وافريقيا، وذلك في مقر جامعة المستقبل.
ويُقام الأسبوع بشراكة من وكالات الأمم المتحدة وهي "برنامج متطوعي الأمم المتحدة، وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، والمنظمة الدولية للهجرة، ومركز الأمم المتحدة للإعلام"، وشراكات أخرى.
ويلقي الممثل المقيم في مصر للأمم المتحدة، ممثلا عن الأمين العام للأمم المتحدة، كلمة حول التطوع، والهجرة، ومتحدي الإعاقة في مصر والعالم، تحت عنوان "حتى لا نستثني أحداً".
شكرا لقرائتكم خبر عن أسبوع للتطوع والهجرة وذوي القدرات الخاصة بالقاهرة تنظمه الأمم المتحدة على الخليج 365 ونحيطكم علما بان محتوي الموضوع تم كتابته بواسطة البشاير وربما تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي من الرابط التالي البشاير ونحن غير مسؤولين عن محتوى هذا الخبر مع اطيب التمنيات بيوم سعيد .